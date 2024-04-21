Подсадный Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подсадный Андрей Денисович
Мать: Подсадная Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подсадный Антон Васильевич
Мать ребёнка: Подсадная Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фахрутдинова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Подсадная Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Языкова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Подсадная Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подсадная Анна Васильевна
Мать ребёнка: Подсадная Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подсадная Светлана
Смерть
Неизвестно