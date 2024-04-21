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Подсадный Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подсадный Андрей Денисович

Мать: Подсадная Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подсадный Антон Васильевич

Мать ребёнка: Подсадная Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фахрутдинова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Подсадная Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Языкова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Подсадная Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подсадная Анна Васильевна

Мать ребёнка: Подсадная Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подсадная Светлана

Смерть
Неизвестно

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