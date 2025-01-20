Селиванова (Сухорукова) Мария
женский, родилась 29.06.1938, д. успенка. Бирилюсского р-на. Красноярского края
умерла 31.10.1996, г. Сочи. п. Лазаревское
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Рождение
29.06.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
д. успенка. Бирилюсского р-на. Красноярского края
Рождение ребёнка
23.11.1957
с. М. Кеть, Бирилюсского р-на.. Красноярского края
Рождение ребёнка
07.11.1959
с. М. Кеть, Бирилюсского р-на.. Красноярского края
Рождение ребёнка
16.01.1962
с. М. Кеть, Бирилюсского р-на.. Красноярского края
Смерть
31.10.1996
г. Сочи. п. Лазаревское