Селиванова (Сухорукова) Мария 29.06.1938 — найти родственников по фамилии на Familio

Селиванова (Сухорукова) Мария

Автор
ПП
Постовалов П.

женский, родилась 29.06.1938, д. успенка. Бирилюсского р-на. Красноярского края

умерла 31.10.1996, г. Сочи. п. Лазаревское

Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

д. успенка. Бирилюсского р-на. Красноярского края

Рождение ребёнка
23.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селиванов Николай

с. М. Кеть, Бирилюсского р-на.. Красноярского края

Рождение ребёнка
07.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селиванов Николай

с. М. Кеть, Бирилюсского р-на.. Красноярского края

Рождение ребёнка
16.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селиванов Николай

с. М. Кеть, Бирилюсского р-на.. Красноярского края

Смерть
31.10.1996
г. Сочи. п. Лазаревское

Причина смерти: Болезнь

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