Жданов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖданов Павел

Жданов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова Клавдия

Рождение ребёнка
02.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жданова Клавдия

Войковский, Сорочинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.