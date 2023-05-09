Гусарова Любовь Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1966
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1966
Отец: Митюшов Виктор
Мать: Митюшова Антонина
Рождение ребёнка
10.09.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
25.02.2003
Отец ребёнка: Попков Сергей Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно