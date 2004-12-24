Перфильев Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1915
Дата смерти24.12.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перфильева (Митрофанова) Елена Борисовна
Смерть
24.12.2004