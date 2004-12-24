Перфильев Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерфильев Андрей Николаевич

Перфильев Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1915

Дата смерти

24.12.2004

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1915 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1915

Отец: Перфильев Николай Александрович

Мать: Перфильева (Колокольцова) Софья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перфильева (Митрофанова) Елена Борисовна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перфильева (Митрофанова) Елена Борисовна

Смерть
24.12.2004

Мы используем куки для улучшения работы сайта.