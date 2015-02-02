Грешнякова (Анисимова) Раиса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грешнякова (Анисимова) Раиса Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.02.2015

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анисимов Дмитрий Петрович

Мать: Анисимова Ольга Варфоломеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грешняков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Грешняков Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грешняков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грешняков Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Грешняков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
22.12.1972

Дочь: Кучковская (Грешнякова) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Грешняков Михаил Николаевич

Смерть
02.02.2015

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