Грешнякова (Анисимова) Раиса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.02.2015
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грешняков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Грешняков Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грешняков Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Грешняков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
22.12.1972
Дочь: Кучковская (Грешнякова) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Грешняков Михаил Николаевич
Смерть
02.02.2015