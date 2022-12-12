Штейнберг Максимиллиан Осеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтейнберг Максимиллиан Осеевич

Штейнберг Максимиллиан Осеевич

avatar

Место рождения

Вильнюс, Литва

Дата рождения

04.07.1883

Дата смерти

03.12.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Вильнюс, Литва
Смерть
03.12.1946
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1946
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close