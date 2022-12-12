Штейнберг Максимиллиан Осеевич
Место рожденияВильнюс, Литва
Дата рождения04.07.1883
Дата смерти03.12.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Вильнюс, Литва
Смерть
03.12.1946
Место жительства
По 1946