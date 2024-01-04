Бритенков Михаил Дмириевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бритенков Михаил Дмириевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

08.02.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
08.02.1938
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