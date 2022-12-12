Одноценов Герман Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одноценов Герман Петрович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.01.1923

Дата смерти

08.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.03.1945
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