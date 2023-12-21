Василий Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

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ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Александр Еремеев

Мать: Прасковья Яковлева

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