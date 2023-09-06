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Поляков Геннадий Александрович

Место рождения

Знаменка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Поляков Александр Никифорович

Мать: Козлова Валентина Петровна

Знаменка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Проживает в Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1980

Сын: Поляков Евгений Геннадьевич

Мать ребёнка: Мурзакова Галина Васильевна

Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Проживает в городе Москва.
Рождение ребёнка
1982

Дочь: Полякова Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Мурзакова Галина Васильевна

Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Проживает к городе Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурзакова Галина Васильевна

Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Скрыто настройками приватности

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