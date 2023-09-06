Поляков Геннадий Александрович
Место рождения
Дата рождения1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Проживает в Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1980
Сын: Поляков Евгений Геннадьевич
Мать ребёнка: Мурзакова Галина Васильевна
Проживает в городе Москва.
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Полякова Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Мурзакова Галина Васильевна
Проживает к городе Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мурзакова Галина Васильевна
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