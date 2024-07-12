Марина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Секлития Николаева
Отец ребёнка: Николай Ионов
Рождение ребёнка
?.02.1847
Сын: Федор Николаев
Отец ребёнка: Николай Ионов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Николай Ионов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Алексей Николаев
Отец ребёнка: Николай Ионов