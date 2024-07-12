Марина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Секлития Николаева

Отец ребёнка: Николай Ионов

Рождение ребёнка
?.02.1847

Сын: Федор Николаев

Отец ребёнка: Николай Ионов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Николай Ионов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Алексей Николаев

Отец ребёнка: Николай Ионов

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