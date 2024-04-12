Матрона Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Яковлева

Место рождения

Якимово, Черноголовка, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1905

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: ?

Якимово, Черноголовка, Московская область
Смерть
После 1905
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