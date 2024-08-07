Алексеев Владимир Владимирович
Место рожденияКемерово
Дата рождения12.01.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1958
Рождение ребёнка
22.09.1982
Сын: Алексеев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Филатова Елена Александровна
Рождение ребёнка
10.10.1986
Дочь: Алексеева Мария Владимировна
Мать ребёнка: Алексеева Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
08.06.1996
Дочь: Алексеева Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Алексеева Евгения Михайловна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край