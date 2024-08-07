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Алексеев Владимир Владимирович

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Место рождения

Кемерово

Дата рождения

12.01.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1958

Отец: Алексеев Владимир Николаевич

Мать: Алексеева (Мотовилова) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
22.09.1982

Сын: Алексеев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Филатова Елена Александровна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.10.1986

Дочь: Алексеева Мария Владимировна

Мать ребёнка: Алексеева Евгения Михайловна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.06.1996

Дочь: Алексеева Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Алексеева Евгения Михайловна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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