Кокорин Григорий Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорин Григорий Савельев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

До 1762

Пол

Мужской

Отец

1695 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Кокорин Савелий Андреев

Мать: не указана

Смерть
До 1762
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