Малинин Вениамин Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинин Вениамин Фёдорович

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Место рождения

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

13.06.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1959

Отец: Малинин Фёдор Васильевич

Мать: Малинина Александра Васильевна

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
1978

Жена: Малинина Татьяна

Рождение ребёнка
15.12.1979

Дочь: Светлана Вениаминовна

Мать ребёнка: Малинина Татьяна

Рождение ребёнка
05.05.1981

Сын: Малинин Александр Вениаминович

Мать ребёнка: Малинина Татьяна

Развод
1990

Жена: Малинина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малинина Нина

Работа или профессия
Неизвестно
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