Малинин Вениамин Фёдорович
Место рождения
Дата рождения13.06.1959
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1959
Бракосочетание
1978
Жена: Малинина Татьяна
Рождение ребёнка
15.12.1979
Дочь: Светлана Вениаминовна
Мать ребёнка: Малинина Татьяна
Рождение ребёнка
05.05.1981
Сын: Малинин Александр Вениаминович
Мать ребёнка: Малинина Татьяна
Развод
1990
Жена: Малинина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малинина Нина
Работа или профессия
Неизвестно