Малинин Вениамин Фёдорович 13.06.1959 — найти родственников по фамилии на Familio

Малинин Вениамин Фёдорович

Автор
АХ
Хрящева А.

мужской, родился 13.06.1959, Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область

Отец
Малинин Фёдор Васильевич05.02.1913 г.р.
Мать
Малинина (Татаринова) Александра ВасильевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Малинина ТатьянаНеизвестно г.р.
Малинина НинаНеизвестно г.р.
Дети
(Малинина) Светлана Вениаминовна15.12.1979 г.р.
Малинин Александр Вениаминович05.05.1981 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1959

Отец: Малинин Фёдор Васильевич

Мать: Малинина (Татаринова) Александра Васильевна

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малинина Нина

Работа или профессия
Неизвестно

Бракосочетание
1978

Жена: Малинина Татьяна

Рождение ребёнка
15.12.1979

Дочь: (Малинина) Светлана Вениаминовна

Мать ребёнка: Малинина Татьяна

Рождение ребёнка
05.05.1981

Сын: Малинин Александр Вениаминович

Мать ребёнка: Малинина Татьяна

Развод
1990

Жена: Малинина Татьяна

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