Малинин Вениамин Фёдорович
мужской, родился 13.06.1959, Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
ОтецМалинин Фёдор Васильевич05.02.1913 г.р.
МатьМалинина (Татаринова) Александра ВасильевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Малинина ТатьянаНеизвестно г.р.
Малинина НинаНеизвестно г.р.
Дети
(Малинина) Светлана Вениаминовна15.12.1979 г.р.
Малинин Александр Вениаминович05.05.1981 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1959
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малинина Нина
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1978
Жена: Малинина Татьяна
Рождение ребёнка
15.12.1979
Дочь: (Малинина) Светлана Вениаминовна
Мать ребёнка: Малинина Татьяна
Рождение ребёнка
05.05.1981
Сын: Малинин Александр Вениаминович
Мать ребёнка: Малинина Татьяна
Развод
1990
Жена: Малинина Татьяна