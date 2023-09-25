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Бакин Стефан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

06.09.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Бакин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакина (Рубцева) Наталия Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
18.10.1904

Жена: Бакина (Рубцева) Наталия Родионовна

Усть-Уйское, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.07.1905

Сын: Бакин Василий Степанович

Мать ребёнка: Бакина (Рубцева) Наталия Родионовна

Усть-Уйское, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Бакина) Екатерина Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Бакин Андрей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
06.09.1935

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