Бакин Стефан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти06.09.1935
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Бакин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
18.10.1904
Рождение ребёнка
24.07.1905
Мать ребёнка: Бакина (Рубцева) Наталия Родионовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Бакина) Екатерина Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.09.1935