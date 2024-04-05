Fidura,Spinek (Narewska) Marcjanna 04.01.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Fidura,Spinek (Narewska) Marcjanna

Место рождения

Fidury/Brok akt 6/1881

Дата рождения

04.01.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

1844 г.р.

Муж

1871 г.р.
1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1881

Отец: Narewski Józef

Мать: Mikołajczyk,Narewska (Bielska) Marianna

Fidury/Brok akt 6/1881
Бракосочетание
02.10.1905

Муж: Fidura Ignacy

Fidury/Brok akt 30/1905
Бракосочетание
18.02.1912

Муж: Spinek Mikołaj

Brok akt 22/1912
Рождение ребёнка
22.09.1914

Дочь: (Spinek) Marianna

Отец ребёнка: Spinek Mikołaj

Sielc/Ostrów Maz akt 325/1914
Смерть
Неизвестно

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