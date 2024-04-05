Fidura,Spinek (Narewska) Marcjanna
Место рожденияFidury/Brok akt 6/1881
Дата рождения04.01.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1881
Fidury/Brok akt 6/1881
Бракосочетание
02.10.1905
Муж: Fidura Ignacy
Fidury/Brok akt 30/1905
Бракосочетание
18.02.1912
Муж: Spinek Mikołaj
Brok akt 22/1912
Рождение ребёнка
22.09.1914
Дочь: (Spinek) Marianna
Отец ребёнка: Spinek Mikołaj
Sielc/Ostrów Maz akt 325/1914
Смерть
Неизвестно