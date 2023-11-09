1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: 5

Мать: 6

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Папа Григорий

Отец ребёнка: 2

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