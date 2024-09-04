Уварова (Макарова) Неонила Савватиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Земледелица при муже
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1881 ст.
Поселенческая девица Колосовской волости
Рождение ребёнка
29.11.1881 ст.
Дочь: (Уварова) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Уваров Иван Игнатович
Рождение ребёнка
22.07.1883 ст.
Дочь: (Уварова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Уваров Иван Игнатович
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: (Уварова) Анисья-? Ивановна
Отец ребёнка: Уваров Иван Игнатович
Восприемник
06.07.1886 ст.
Марфа Порфирьевна Ситникова
Рождение ребёнка
22.09.1890 ст.
Отец ребёнка: Уваров Иван Игнатович
Рождение ребёнка
24.03.1893 ст.
Отец ребёнка: Уваров Иван Игнатович
Рождение ребёнка
31.07.1894 ст.
Дочь: (Уварова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Уваров Иван Игнатович
Рождение ребёнка
05.08.1895 ст.
Дочь: (Уварова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Уваров Иван Игнатович
Рождение ребёнка
04.08.1896 ст.
Дочь: (Уварова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Уваров Иван Игнатович
Рождение ребёнка
30.08.1897 ст.
Сын: Уваров Александр Иванович
Отец ребёнка: Уваров Иван Игнатович
Смерть
Неизвестно