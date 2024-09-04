Уварова (Макарова) Неонила Савватиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова (Макарова) Неонила Савватиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Земледелица при муже
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1881 ст.

Муж: Уваров Иван Игнатович

Поселенческая девица Колосовской волости
Рождение ребёнка
29.11.1881 ст.

Дочь: (Уварова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Уваров Иван Игнатович

Рождение ребёнка
22.07.1883 ст.

Дочь: (Уварова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Уваров Иван Игнатович

Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: (Уварова) Анисья-? Ивановна

Отец ребёнка: Уваров Иван Игнатович

Восприемник
06.07.1886 ст.
Марфа Порфирьевна Ситникова
Рождение ребёнка
22.09.1890 ст.

Сын: Уваров Сергей Иванович

Отец ребёнка: Уваров Иван Игнатович

Рождение ребёнка
24.03.1893 ст.

Сын: Уваров Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Уваров Иван Игнатович

Рождение ребёнка
31.07.1894 ст.

Дочь: (Уварова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Уваров Иван Игнатович

Рождение ребёнка
05.08.1895 ст.

Дочь: (Уварова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Уваров Иван Игнатович

Рождение ребёнка
04.08.1896 ст.

Дочь: (Уварова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Уваров Иван Игнатович

Рождение ребёнка
30.08.1897 ст.

Сын: Уваров Александр Иванович

Отец ребёнка: Уваров Иван Игнатович

Смерть
Неизвестно

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