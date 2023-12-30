Шайтхудинова Ленура Мустафа кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парикова Гузель Хозе кызы
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парыкова Рушена Хозе кызы
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миннигулова Элеонора Хозе кызы
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парыкова Зарема Хозе
Отец ребёнка: Париков Хозе Билялович
Смерть
Неизвестно