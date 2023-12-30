Шайтхудинова Ленура Мустафа кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайтхудинова Ленура Мустафа кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мустафа

Мать: Зейтунар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парикова Гузель Хозе кызы

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парыкова Рушена Хозе кызы

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миннигулова Элеонора Хозе кызы

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парыкова Зарема Хозе

Отец ребёнка: Париков Хозе Билялович

Смерть
Неизвестно

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