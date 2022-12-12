Подковыров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Подковыров Поликарп
Мать: Авдотья Дементьева
Рождение ребёнка
Между 1838 и 1844
Сын: Подковыров Петр
Мать ребёнка: Подковырова Аграфена Гаврилова
Рождение ребёнка
08.01.1846
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Подковырова Аграфена Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Афимья
Мать ребёнка: Подковырова Аграфена Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно