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Подковыров Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Жена

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Подковыров Поликарп

Мать: Авдотья Дементьева

Рождение ребёнка
Между 1838 и 1844

Сын: Подковыров Петр

Мать ребёнка: Подковырова Аграфена Гаврилова

Титовка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.01.1846

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Подковырова Аграфена Гаврилова

Титовка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Афимья

Мать ребёнка: Подковырова Аграфена Гаврилова

Титовка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подковырова Аграфена Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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