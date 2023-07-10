Ключников Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ключников Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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