Ключников Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина Петровна
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Неизвестно