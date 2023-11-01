Быков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луферова (Быкова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Быкова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Луферова Елена Александровна

Мать ребёнка: Быкова Людмила Васильевна

Смерть
Неизвестно

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