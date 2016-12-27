Холод Виктор Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолод Виктор Данилович

Холод Виктор Данилович

Место рождения

Новостроевка-Первая, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

25.10.1928

Дата смерти

27.12.2016

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1928

Отец: Холод Даниил Каллистратович

Мать: Хворост Александра Емельяновна

Новостроевка-Первая, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
01.01.1954

Дочь: Холод Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Холод Валентина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холод Валентина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.11.1965

Дочь: Холод Галина Викторовна

Мать ребёнка: Холод Валентина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.12.2016
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close