Холод Виктор Данилович
Место рождения
Дата рождения25.10.1928
Дата смерти27.12.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1928
Рождение ребёнка
01.01.1954
Дочь: Холод Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Холод Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Холод Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1965
Дочь: Холод Галина Викторовна
Мать ребёнка: Холод Валентина Ивановна
Смерть
27.12.2016