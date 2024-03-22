Прасковья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Федорова

Прасковья Федорова

Место рождения

Грибово, Алексинский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1723

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1703 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Грибово, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Яков Федотов

Бубновка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1744 или 1746

Сын: Анофрий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Федотов

Бунырево, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Прокофий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Федотов

Бунырево, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Федотов

Место жительства
Неизвестно
Сосновка, город Алексин, Тульская область
Смерть
1782
Сосновка, город Алексин, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close