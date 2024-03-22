Прасковья Федорова
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Яков Федотов
Бубновка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1744 или 1746
Сын: Анофрий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Федотов
Рождение ребёнка
1754
Сын: Прокофий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Федотов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1782