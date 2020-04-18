Киселев Алексей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1934
Дата смерти18.04.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Киселева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
07.01.1954
Сын: Киселев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Киселева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
21.09.1958
Сын: Киселев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Киселева Анна Андреевна
Смерть
18.04.2020
Красный Кут, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область