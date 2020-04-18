Киселев Алексей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселев Алексей Константинович

Киселев Алексей Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1934

Дата смерти

18.04.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Киселева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
07.01.1954

Сын: Киселев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Киселева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
21.09.1958

Сын: Киселев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Киселева Анна Андреевна

Смерть
18.04.2020
Красный Кут, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.