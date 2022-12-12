Буевич Пётр Иосифович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти24.07.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Буевич Иосиф Фомич
Мать: Буевич Елена Адамовна
Смерть
24.07.1944
Умер от ран 24.07.1944 , Госпиталь 577 МСБ, 71 МСБ 67 гв. сд, Литовская ССР, Утенский уезд, Геркановский с/с, х. Карачунка, лес, восточная окраина. Перезахоронен в братской могиле в местечке Дукштас, ... Показать все