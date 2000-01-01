Шишов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1931 г.р.

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишова Мария Петровна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Шишов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Шишова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишова Мария Петровна

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