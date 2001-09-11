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Тихонов Яков Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1911

Дата смерти

11.09.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1911

Отец: Кочкарёв Степан Зиновьевич

Мать: Косякова Или Князева Пелагея Дорофеевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Тихонов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Тихонова Пелагея Илларионовна

Верхняя Платовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.04.1939

Сын: Тихонов Геннадий Яковлевич

Мать ребёнка: Тихонова Пелагея Илларионовна

Верхняя Платовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.03.1941

Сын: Тихонов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Тихонова Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
21.05.1947

Дочь: Аджимуратова Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Тихонова Пелагея Илларионовна

Верхняя Платовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.10.1948

Дочь: Масальская Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Тихонова Пелагея Илларионовна

Верхняя Платовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.08.1950

Дочь: Сироткина Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Тихонова Пелагея Илларионовна

Верхняя Платовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Пелагея Илларионовна

Смерть
11.09.2001
Узбекистан,Ташкентская обл,Бостанлыкский район,п.Азадбаш
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