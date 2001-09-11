Тихонов Яков Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1911
Дата смерти11.09.2001
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1911
Рождение ребёнка
1934
Сын: Тихонов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Тихонова Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
17.04.1939
Сын: Тихонов Геннадий Яковлевич
Мать ребёнка: Тихонова Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
06.03.1941
Сын: Тихонов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Тихонова Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
21.05.1947
Дочь: Аджимуратова Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Тихонова Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
29.10.1948
Дочь: Масальская Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Тихонова Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
29.08.1950
Дочь: Сироткина Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Тихонова Пелагея Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.2001
Узбекистан,Ташкентская обл,Бостанлыкский район,п.Азадбаш