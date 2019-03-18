Кузнецова (Константинова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Константинова) Валентина

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

05.11.1936

Дата смерти

18.03.2019

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1936

Отец: Константинов Иннокентий

Мать: Константинова Анастасия Петровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Ефимович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Ефимович

Смерть
18.03.2019
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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