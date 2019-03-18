Кузнецова (Константинова) Валентина
Место рождения
Дата рождения05.11.1936
Дата смерти18.03.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1936
Рождение ребёнка
23.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Ефимович
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Юрий Ефимович
Смерть
18.03.2019
Повторный инсульт | г. Иркутск, Россия