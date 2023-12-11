Живогляд Максим Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.01.1924
Сын: Живогляд Александр Максимович
Мать ребёнка: Живогляд Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
17.03.1938
Сын: Живогляд Всеволод Максимович
Мать ребёнка: Живогляд Пелагея Емельяновна
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно