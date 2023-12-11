Живогляд Максим Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живогляд Максим Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1924

Сын: Живогляд Александр Максимович

Мать ребёнка: Живогляд Пелагея Емельяновна

Рождение ребёнка
17.03.1938

Сын: Живогляд Всеволод Максимович

Мать ребёнка: Живогляд Пелагея Емельяновна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Живогляд Пелагея Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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