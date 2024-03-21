Поздняк (Мариничева) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поздняк Нина Данииловна
Отец ребёнка: Поздняк Даниил Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.2001
Дочь: Поздняк Анастасия Данииловна
Отец ребёнка: Поздняк Даниил Юрьевич