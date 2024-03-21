Поздняк (Мариничева) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняк (Мариничева) Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поздняк Нина Данииловна

Отец ребёнка: Поздняк Даниил Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняк Даниил Юрьевич

Рождение ребёнка
02.05.2001

Дочь: Поздняк Анастасия Данииловна

Отец ребёнка: Поздняк Даниил Юрьевич

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