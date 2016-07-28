Мышина (Крюкова) Валентина Александровна
Место рожденияСелитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть
Дата рождения24.04.1943
Дата смерти28.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1943
Отец: Крюков Александр Фёдорович
Мать: Крюкова Нина Ивановна
Селитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть
Рождение ребёнка
1967
Рождение ребёнка
27.04.1970
Рождение ребёнка
11.06.1982
Селитьба
Смерть
28.07.2016
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область