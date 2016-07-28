Мышина (Крюкова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМышина (Крюкова) Валентина Александровна

Мышина (Крюкова) Валентина Александровна

avatar

Место рождения

Селитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть

Дата рождения

24.04.1943

Дата смерти

28.07.2016

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1943

Отец: Крюков Александр Фёдорович

Мать: Крюкова Нина Ивановна

Селитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть
Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мышин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
27.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мышин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
11.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мышин Александр Алексеевич

Селитьба
Смерть
28.07.2016
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close