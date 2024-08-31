Ковалевская (Киселева) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.01.1931
Дата смерти06.03.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1931
Отец: Киселев Николай
Мать: Попова (Попова) Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковалевский Иван Евстафьевич
Егорлыкская, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
06.03.1970