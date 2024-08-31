Ковалевская (Киселева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалевская (Киселева) Мария Николаевна

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Место рождения

Чалбин, Филипповская станица, 1-й Донской округ

Дата рождения

30.01.1931

Дата смерти

06.03.1970

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
30.01.1931

Отец: Киселев Николай

Мать: Попова (Попова) Таисия

Чалбин, Филипповская станица, 1-й Донской округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалевский Иван Евстафьевич

Рождение ребёнка
17.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалевский Иван Евстафьевич

Егорлыкская, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
06.03.1970

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