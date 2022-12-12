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Родионова Татьяна Тихоновна

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Место рождения

Кукуевка, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кукуевка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Родионов Павел Семенович

Отец ребёнка: Родионов Семен Иванович

Кукуевка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.07.1923

Сын: Родионов Петр Семенович

Отец ребёнка: Родионов Семен Иванович

Кукуевка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.10.1929

Сын: Родионов Иван Семенович

Отец ребёнка: Родионов Семен Иванович

Кукуевка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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