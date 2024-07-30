Шубникова (Сосновская) Галина Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Сосновский Вениамин Илларионович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шубников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шубникова Елена Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Шубникова Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Шубников Михаил
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область