Шубникова (Сосновская) Галина Вениаминовна 1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шубникова (Сосновская) Галина Вениаминовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Пол

Женский

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Сосновский Вениамин Илларионович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубникова Елена Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Шубникова Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Шубников Михаил

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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