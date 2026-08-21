Роткирх ДАНИЕЛЬ 1738 — найти родственников по фамилии на Familio

Роткирх ДАНИЕЛЬ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1738

умер 1800

Отец
Роткирх ЙОХАН ВЕНЦЕЛЬ27.04.1699 г.р.
Мать
Роткирх (Хастеско-Фортуна) БАРБРО КРИСТИНА1698 г.р.
Супруги
Роткирх (Крафтман) МАРИЯ МАРГАРЕТА1749 г.р.
Роткирх (Норденскиёлд) СОФИЯ КРИСТИНА1752 г.р.
Дети
Роткирх АНДРЕАС ЙОХАН18.06.1769 г.р.
Роткирх АНДРЕАС ГУСТАФ1785 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Роткирх ЙОХАН ВЕНЦЕЛЬ

Мать: Роткирх (Хастеско-Фортуна) БАРБРО КРИСТИНА

Бракосочетание
1768

Жена: Роткирх (Крафтман) МАРИЯ МАРГАРЕТА

Рождение ребёнка
18.06.1769

Сын: Роткирх АНДРЕАС ЙОХАН

Мать ребёнка: Роткирх (Крафтман) МАРИЯ МАРГАРЕТА

Бракосочетание
1773

Жена: Роткирх (Норденскиёлд) СОФИЯ КРИСТИНА

Рождение ребёнка
1785

Сын: Роткирх АНДРЕАС ГУСТАФ

Мать ребёнка: Роткирх (Норденскиёлд) СОФИЯ КРИСТИНА

Смерть
1800

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