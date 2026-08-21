Роткирх ДАНИЕЛЬ
мужской, родился 1738
умер 1800
ОтецРоткирх ЙОХАН ВЕНЦЕЛЬ27.04.1699 г.р.
МатьРоткирх (Хастеско-Фортуна) БАРБРО КРИСТИНА1698 г.р.
Супруги
Роткирх (Крафтман) МАРИЯ МАРГАРЕТА1749 г.р.
Дети
Роткирх АНДРЕАС ЙОХАН18.06.1769 г.р.
Роткирх АНДРЕАС ГУСТАФ1785 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Бракосочетание
1768
Рождение ребёнка
18.06.1769
Мать ребёнка: Роткирх (Крафтман) МАРИЯ МАРГАРЕТА
Бракосочетание
1773
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Роткирх (Норденскиёлд) СОФИЯ КРИСТИНА
Смерть
1800