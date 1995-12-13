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Салмин Алексей Александрович

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Место рождения

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

12.10.1928

Дата смерти

13.12.1995

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1928

Отец: Салмин Александр Елисеевич

Мать: Кродюкова Анисья Артемьевна

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
?.01.1952

Жена: Полонская Татьяна Васильевна

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.01.1953

Сын: Салмин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Полонская Татьяна Васильевна

Россия Новосибирская область Коченевский район с.СИБНИИЖ
Рождение ребёнка
27.04.1955

Сын: Салмин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Полонская Татьяна Васильевна

Целинное, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
13.12.1995
Целинное, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
от сердечного приступа
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