Салмин Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения12.10.1928
Дата смерти13.12.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1928
Бракосочетание
?.01.1952
Рождение ребёнка
23.01.1953
Сын: Салмин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Полонская Татьяна Васильевна
Россия Новосибирская область Коченевский район с.СИБНИИЖ
Рождение ребёнка
27.04.1955
Сын: Салмин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Полонская Татьяна Васильевна
Смерть
13.12.1995
от сердечного приступа