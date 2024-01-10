(Киркицкая) Станислава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Киркицкая) Станислава

(Киркицкая) Станислава

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киркицкий Адам

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь

Отец ребёнка: Рощик Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рощик Геннадий

Отец ребёнка: Рощик Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рощик Степан

Отец ребёнка: Рощик Степан

Смерть
Неизвестно
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