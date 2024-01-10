(Киркицкая) Станислава
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киркицкий Адам
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь
Отец ребёнка: Рощик Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рощик Геннадий
Отец ребёнка: Рощик Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рощик Степан
Отец ребёнка: Рощик Степан
Смерть
Неизвестно