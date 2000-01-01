Беловол Варвара Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беловол Варвара Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1907 ст.

Дочь: Беловол Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Беловол Павел Григорьевич

Запись о рождении сделана в метрической книге Косьма-Дамиановской церкви села Люджа Ахтырского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беловол Павел Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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