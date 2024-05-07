Кутиков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутиков Иван

Кутиков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ласкина, Кутикова (Зыкова) Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ласкина, Кутикова (Зыкова) Анастасия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ласкина, Кутикова (Зыкова) Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ласкина, Кутикова (Зыкова) Анастасия Яковлевна

Смерть
До 1945

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