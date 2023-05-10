Хлюпас Надежда Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлюпас Надежда Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Хлюпас Семен

Мать: Хлюпас Мария

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Корженко Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Корженко Павел

Рождение ребёнка
1939

Сын: Корженко Валерий Павлович

Отец ребёнка: Корженко Павел

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Корженко Эльвира Павловна

Отец ребёнка: Корженко Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корженко Павел

Смерть
Неизвестно
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