Хлюпас Надежда Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Хлюпас Семен
Мать: Хлюпас Мария
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Корженко Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Корженко Павел
Рождение ребёнка
1939
Сын: Корженко Валерий Павлович
Отец ребёнка: Корженко Павел
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Корженко Эльвира Павловна
Отец ребёнка: Корженко Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корженко Павел
Смерть
Неизвестно