Гусев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Гусев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Ведрова Павла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Ведрова Павла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведрова Павла Ивановна

Смерть
Неизвестно
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