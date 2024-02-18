Гусев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гусев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Ведрова Павла Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Ведрова Павла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ведрова Павла Ивановна
Смерть
Неизвестно