Поздний Дмитрий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения15.11.1914 ст.
Дата смерти?.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
15.11.1914 ст.
Отец: Поздний Яков Тимофеевич
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Крещение
16.11.1914 ст.
Восприемники: Федор Иванович Землянский и Нина Яковлевна Бондарева
Смерть
?.07.1942
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Погиб в годы Великой Отечественной войны и захоронен в братской могиле № 18 (г. Воронеж, ул. Тимирязева, 1)