Поздний Дмитрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоздний Дмитрий Яковлевич

Поздний Дмитрий Яковлевич

avatar

Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

15.11.1914 ст.

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1914 ст.

Отец: Поздний Яков Тимофеевич

Мать: Поздняя Татьяна Андреевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Крещение
16.11.1914 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: Федор Иванович Землянский и Нина Яковлевна Бондарева
Смерть
?.07.1942
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Погиб в годы Великой Отечественной войны и захоронен в братской могиле № 18 (г. Воронеж, ул. Тимирязева, 1)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close