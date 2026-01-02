Горская (Голицына) Юлия Сергеевна
женский, родилась 03.06.1840, Стара Весь
умерла 12.11.1914, Висбаден
ОтецГолицын Сергей Григорьевич22.07.1803 г.р.
МатьГолицына (Езерская) Мария Ивановна22.02.1819 г.р.
Супруги
Горский Константин Францевич08.05.1827 г.р.
Дети
Собаньская (Горская) Мария Софья Феодосия13.09.1865 г.р.
Горский Павел Станислав Сергий25.08.1870 г.р.Показать еще 5
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Комментарий
Рождение
03.06.1840
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горская Катаржина
Отец ребёнка: Горский Константин Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горский Ян
Отец ребёнка: Горский Константин Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горская София
Отец ребёнка: Горский Константин Францевич
Бракосочетание
02.02.1865
Рождение ребёнка
13.09.1865
Дочь: Собаньская (Горская) Мария Софья Феодосия
Отец ребёнка: Горский Константин Францевич
Варшава, Rzeczpospolita Polska
Рождение ребёнка
25.08.1870
Сын: Горский Павел Станислав Сергий
Отец ребёнка: Горский Константин Францевич
Мотковице, Województwo kieleckie, Rzeczpospolita Polska
Рождение ребёнка
05.06.1875
Дочь: Карская (Горская) Юлия
Отец ребёнка: Горский Константин Францевич
Рождение ребёнка
04.04.1877
Сын: Горский Станислав
Отец ребёнка: Горский Константин Францевич
Варшава, Rzeczpospolita Polska
Смерть
12.11.1914