Горская (Голицына) Юлия Сергеевна 03.06.1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горская (Голицына) Юлия Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 03.06.1840, Стара Весь

умерла 12.11.1914, Висбаден

Отец
Голицын Сергей Григорьевич22.07.1803 г.р.
Мать
Голицына (Езерская) Мария Ивановна22.02.1819 г.р.
Супруги
Горский Константин Францевич08.05.1827 г.р.
Дети
Собаньская (Горская) Мария Софья Феодосия13.09.1865 г.р.
Горский Павел Станислав Сергий25.08.1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1840

Отец: Голицын Сергей Григорьевич

Мать: Голицына (Езерская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горская Катаржина

Отец ребёнка: Горский Константин Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горский Ян

Отец ребёнка: Горский Константин Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горская София

Отец ребёнка: Горский Константин Францевич

Бракосочетание
02.02.1865

Муж: Горский Константин Францевич

Рождение ребёнка
13.09.1865

Дочь: Собаньская (Горская) Мария Софья Феодосия

Отец ребёнка: Горский Константин Францевич

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Рождение ребёнка
25.08.1870

Сын: Горский Павел Станислав Сергий

Отец ребёнка: Горский Константин Францевич

Мотковице, Województwo kieleckie, Rzeczpospolita Polska

Рождение ребёнка
05.06.1875

Дочь: Карская (Горская) Юлия

Отец ребёнка: Горский Константин Францевич

Рождение ребёнка
04.04.1877

Сын: Горский Станислав

Отец ребёнка: Горский Константин Францевич

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Смерть
12.11.1914

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