Тугаринов НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 22.09.1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Тугаринов НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 22.09.1842

умер 30.07.1874

Отец
Тугаринов ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ05.04.1805 г.р.
Мать
Тугаринова (Свешникова) ЕКАТЕРИНА ОСИПОВНА1823 г.р.
Супруги
(Ртищева) РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА13.08.1848 г.р.
Дети
Тугаринов ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ04.05.1867 г.р.
Тугаринов НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ09.08.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1842

Отец: Тугаринов ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Мать: Тугаринова (Свешникова) ЕКАТЕРИНА ОСИПОВНА

Бракосочетание
1866

Жена: (Ртищева) РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
04.05.1867

Сын: Тугаринов ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: (Ртищева) РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА

Смерть
30.07.1874

Рождение ребёнка
09.08.1874

Сын: Тугаринов НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: (Ртищева) РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА

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