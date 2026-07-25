Тугаринов НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
мужской, родился 22.09.1842
умер 30.07.1874
ОтецТугаринов ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ05.04.1805 г.р.
МатьТугаринова (Свешникова) ЕКАТЕРИНА ОСИПОВНА1823 г.р.
Супруги
(Ртищева) РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА13.08.1848 г.р.
Дети
Тугаринов ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ04.05.1867 г.р.
Тугаринов НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ09.08.1874 г.р.
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Комментарий
Рождение
22.09.1842
Бракосочетание
1866
Рождение ребёнка
04.05.1867
Сын: Тугаринов ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: (Ртищева) РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА
Смерть
30.07.1874
Рождение ребёнка
09.08.1874
Сын: Тугаринов НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: (Ртищева) РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА