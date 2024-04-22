Озерова (Волкова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения12.01.1781
Дата смерти18.02.1823
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1781
Рождение ребёнка
1806
Сын: Озеров Иван Петрович
Отец ребёнка: Озеров Петр Иванович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Скарятина Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Озеров Петр Иванович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Озеров Петр Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1810
Дочь: Базилевская Надежда Петровна
Отец ребёнка: Озеров Петр Иванович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Озеров Петр Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1814
Дочь: Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Озеров Петр Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1816
Сын: Озеров Александр Петрович
Отец ребёнка: Озеров Петр Иванович
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
05.07.1817
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Озеров Петр Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1818
Дочь: Сампсонова Варвара Петровна
Отец ребёнка: Озеров Петр Иванович
Рождение ребёнка
14.01.1821
Сын: Озеров Константин Петрович
Отец ребёнка: Озеров Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Озеров Петр Иванович
Смерть
18.02.1823