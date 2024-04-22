Озерова (Волкова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озерова (Волкова) Мария Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

12.01.1781

Дата смерти

18.02.1823

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1781

Отец: Волков Александр Андреевич

Мать: Волкова Екатерина Даниловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1806

Сын: Озеров Иван Петрович

Отец ребёнка: Озеров Петр Иванович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Скарятина Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Озеров Петр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1808

Сын: Озеров Сергей Петрович

Отец ребёнка: Озеров Петр Иванович

Рождение ребёнка
20.11.1810

Дочь: Базилевская Надежда Петровна

Отец ребёнка: Озеров Петр Иванович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Озеров Петр Иванович

Рождение ребёнка
02.09.1814

Дочь: Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Озеров Петр Иванович

Рождение ребёнка
08.07.1816

Сын: Озеров Александр Петрович

Отец ребёнка: Озеров Петр Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
05.07.1817

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Озеров Петр Иванович

Рождение ребёнка
19.09.1818

Дочь: Сампсонова Варвара Петровна

Отец ребёнка: Озеров Петр Иванович

Рождение ребёнка
14.01.1821

Сын: Озеров Константин Петрович

Отец ребёнка: Озеров Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Озеров Петр Иванович

Смерть
18.02.1823
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