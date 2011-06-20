Анисимов Иван Маркович
Место рождения
Дата рождения16.10.1941
Дата смерти20.06.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1941
Отец: Анисимов Марк Егорович
Бракосочетание
07.10.1967
Жена: Анисимова Нина Романовна
Рождение ребёнка
26.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анисимова Нина Романовна
Рождение ребёнка
04.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анисимова Нина Романовна
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Смерть
20.06.2011