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Анисимов Иван Маркович

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Место рождения

Шахты, город Шахты, Ростовская область

Дата рождения

16.10.1941

Дата смерти

20.06.2011

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1946 г.р.

Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1941

Отец: Анисимов Марк Егорович

Мать: Анисимова Арина Лукинична

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Бракосочетание
07.10.1967

Жена: Анисимова Нина Романовна

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисимова Нина Романовна

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисимова Нина Романовна

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Смерть
20.06.2011
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