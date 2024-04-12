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Трофимов Иван Трофимович

Место рождения

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.08.1842

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1842

Отец: Трофимов Трофим Игнатьевич

Мать: Трофимова Офимья Степановна

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1872

Жена: Трофимова Прасковья Андреевна

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.02.1873

Сын: Трофимов Федор Иванович

Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Андреевна

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.05.1876 ст.

Дочь: Яковлева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Андреевна

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.01.1879 ст.

Дочь: Антонова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Андреевна

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.09.1880

Дочь: Полозаева Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Андреевна

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.06.1885

Сын: Трофимов Иван Иванович

Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Андреевна

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.05.1891 ст.

Сын: Трофимов Николай Иванович

Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Андреевна

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1911
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