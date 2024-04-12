Трофимов Иван Трофимович
Место рождения
Дата рождения15.08.1842
Дата смерти1911
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1842
Бракосочетание
04.02.1872
Рождение ребёнка
13.02.1873
Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
07.05.1876 ст.
Дочь: Яковлева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
25.01.1879 ст.
Дочь: Антонова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
14.09.1880
Дочь: Полозаева Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
19.06.1885
Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
04.05.1891 ст.
Сын: Трофимов Николай Иванович
Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Андреевна
Смерть
1911